نصف نهائى المؤتمر الأوروبى.. تشكيل هجومى متوقع لفيرونتينا أمام كلوب بروج

يحل فريق فيرونتينا الإيطالى، فى تمام السابعة إلا ربع من مساء اليوم الأربعاء، ضيفاً على نظيره كلوب بروج البلجيكى، فى اياب نصف نهائى بطولة دورى المؤتمر الأوروبى.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فيورنتينا الإيطالي، بثلاثة اهداف لهدفين، أحرزهم ريكاردو سوتيل وأندريا بيلوتي ومبالا نزولا فى الدقائق 5، 37، 90، بينما جاء هدفى كلوب بروج عن طريق هانز فاناكن من ضربة جزاء، ايغور تياغو، وذلك على ملعب "أرتيميو فرانكي".

ومن المتوقع ان يخوض فريق فيرونتينا الإيطالى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: دراجوفسكي.

خط الدفاع: أودريوزولا، كوارتا، إيجور، بيراجي.

خط الوسط: بونافينتورا، بولجار، كاستروفيلي.

خط الهجوم: كاييخون، فلاهوفيتش، جونزاليس.

ويسعى فريق فيورنتينا الإيطالى، للوصول لنهائى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، للمرة الثانية على التوالي، بعد ان هزم فى النسخة الماضية أمام وست هام بهدفين لهدف.

ويبدو ان نادى فيرونتينا الإيطالى، عازما هذه المرة على الوصول إلى النهائي من أجل تحقيق لقبه الأوروبي الثاني في تاريخه، بعد أن وصل إلى أول نهائي له وكان بدوري أبطال أوروبا 1957، قبل أن يخسر أمام الفريق الملكى ريال مدريد.