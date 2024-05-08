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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الاحتلال يعيد إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد إدخال شاحنة وقود واحدة لوكالة الأونروا

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد السماح بإدخال شاحنة وقود واحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

يذكر أن إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قد أكدت أن سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه، سيفاقم الوضع الصحي في القطاع وسيؤدي لمزيد من الضحايا .

وقالت إيناس، إن الأوضاع في القطاع كارثية خاصة مع بدء عملية عسكرية اسرائيلية في مناطق شرقي رفح.

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