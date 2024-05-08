ads
الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهم بقتل الطفلة مكة بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء محاكمة المتهم بقتل الطفلة مكة، بعد احتجازها وتعذيبها والتعدي عليها حتى الموت، بمنطقة السلام لجلسة اول يوليو.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول، القبض على زوج شقيقة والد الطفلة مكة، بتهمة الضرب حتى الموت للطفلة، بعد إخطار من المستشفى، يفيد بوصول جثة هامدة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين تعدي زوج عمتها عليها بالضرب حتى الموت، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

أجهزة الأمن التحقيقات الطفلة مكة