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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

أميرة أبوشقة ترفض الموازنة: الحكومة غير أمينة على خزائن مصر

أميرة ابوشقة
أميرة ابوشقة
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رفضت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مؤكدة “اللي يمسك خزائن مصر لازم يكون أمين والحكومة فشلت أنها تحفظ خزائن مصر بسبب كمية القروض اللي في الموازنه وضرايب الجباية وغيرها”.

واضافت ابوشقة  في كلمتها في الجلسة العامه اليوم المخصص لمناقشة الحساب الختامي للموازنه العامه للدوله، بان ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات اكدت بان 350 مليون جنيه لم يستفاد منها ومن سيحاسب عليها.

وهاجمت ابوشقة الصناديق الخاصة ووصفتها بانها الصناديق السوداء منتقدة التصرف في المنح والقروض والمسائل المخصصه لها

وتابعت ابوشقه ماهو الفرق بين الناتج الاسمي والناتج الاجمالي ضاربه عرض الحائط بمبدا شموليه الموازنة ولهذه الاسباب ارفض الحساب الختامي رفضا قاطعا.

الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة القروض الجهاز المركزى للمحاسبات