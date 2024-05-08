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الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

بدء إجلاء المرضى من مستشفى ميداني في رفح الفلسطينية

المستشفى الإندونيسي
المستشفى الإندونيسي
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أعلنت منظمة أطباء بلا حدود اليوم /الأربعاء/ البدء في إجلاء المرضى من المستشفى الإندونيسي الميداني في رفح جنوب قطاع غزة.
وقال قائد الفريق الطبي للمنظمة في غزة أوريلي جودار - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - "إنه تم البدء في إخراج المرضي القادرين على المشي، تمهيدا لعملية إجلاء محتملة".
وحذر من أن تأثير الهجوم على رفح سيكون "كارثيا" على أكثر من مليون شخص، وأن الأمر سيزداد سوءا بالنسبة للأشخاص الذين نزحوا مرة أخرى وسيضطرون إلى العيش في خيام مؤقتة.
وأكد أن المستشفيات الميدانية "القليلة" لن تكون قادرة على التعامل مع تدفق الجرحى بالإضافة إلى الاحتياجات الطبية العادية مثل الولادات والأمراض المزمنة.
وحذرت المنظمة من أن الهجوم الإسرائيلي المتجدد على القطاع؛ سيزيد من تدهور البنية التحتية الصحية، مضيفة أن توفير المساعدة الطبية والإنسانية يمثل حاليا تحديا كبيرا.
 

إجلاء المرضى مستشفى ميداني في رفح رفح الفلسطينية