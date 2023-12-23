علاء الظواهري: إثيوبيا تضع العراقيل في أي مرحلة للتفاوض بشأن السد

أكد الدكتور علاء الظواهري، عضو وفد التفاوض المصري في ملف السد الإثيوبي، أن إثيوبيا أبعدت الشركة الاستشارية الهولندية على الرغم أنها الأفضل في العالم بدعوى أنها ستدعم مصر.

وقال خلال لقائه عبر قناة «صدى البلد»، إن المسار التفاوضي في ملف السد كان على عدة مستويات وتحركات من أجهزة الدولة، كما أن الرئيس السيسي أثار ملف السد الإثيوبي عندما التقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف، مساء اليوم السبت، أن مساعدو وزير الخزانة الأمريكي استوعبوا أزمة السد الإثيوبي للتوصل إلى قرارات، موضحًا أن مصر وضعت بنود للاتفاقيات في واشنطن فنية وقانونية وعمليات التحكيم في حالة الخلاف مع إثيوبيا.

وأوضح أن مصر وافقت على أن يكون السد الإثيوبي مخصص لتوليد الكهرباء وغير مستهلك للمياه ولا يسبب ضررا لها.

وتابع: أثيوبيا كانت ترفض دخول السد العالي في الاتفاقيات كونه تم بنائه دون الرجوع لها، بالإضافة إل اعتراضها على اتفاقية 1959.

وأشار الظواهري إلى أن مفهوم الجفاف هو 40 مليار متر مكعب من المياه، ولكن إثيوبيا ترى أن الجفاف يصل إلى 31 مليار مكعب من المياه، وتم الاتفاق في النهاية إلى 37 مليار متر مكعب لمفهوم الجفاف.