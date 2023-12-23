الكرملين يلجأ إلى المزيد من التدابير لتخفيف العبء عن كاهل الروس

دفعت حملة إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسئولين الروس إلى حملة جديدة للحد من التضخم مع تزايد القلق بشأن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ومع تحرك التكنوقراط لكبح جماح الروبل المتراجع.



وذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" أن الكرملين يلجأ على نحو متزايد إلى تدابير مخصصة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الروس العاديين، حيث يبشر بوتين بالعودة إلى النمو بعد ما يقرب من عامين من الحرب في أوكرانيا والذي أدى إلى اندلاع أكبر أزمة اقتصادية تشهدها روسيا منذ عقود من الزمن.



وقبل الفوز الساحق المتوقع للرئيس في شهر مارس المقبل، تضمنت مجموعة أدوات مكافحة التضخم في روسيا كل شيء بدءًا من سياسة البنك المركزي المتشددة ووقف خروج الشركات الغربية من البلاد إلى ما وصفه الكرملين بـ "التدابير النشطة" لخفض تكلفة البيض.



كانت الضغوط على المستهلكين سمة أساسية في حملة بوتين الهاتفية الخميس قبل الماضي، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها مؤتمره الصحفي السنوي المعتاد أو مكالمة هاتفية منذ أن أمر الحرب في عام ٢٠٢٢.



وبعد تقديم العديد من الشكاوى حول هذه القضية على الهواء مباشرة، اعتذر عن سعر البيض وألقى باللوم على الحكومة، التي قال إنها "لم توافق على الواردات في الوقت المناسب".



وفي غضون ساعات، أعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها ستلغي ضرائب الاستيراد على البيض وتكثف استيراد البيض من الدول "الصديقة" التي لم تنضم إلى العقوبات الغربية المفروضة بسبب الحرب.



حل أزمة البيض

وبحلول يوم الاثنين، كان الكرملين يقول إن حملة بوتين الهاتفية كان لها "تأثير متسارع" على خفض أسعار البيض، التي ارتفعت بنسبة ٤٣ في المائة هذا العام. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن أسعار البيض ارتفعت بشكل أسرع في الأسبوع المنتهي في ١٨ ديسمبر مقارنة بالأسبوع السابق، لكنها زادت بأكثر من ٤.٦ في المائة.



وقالت ألكسندرا بروكوبينكو، الزميلة غير المقيمة في مركز كارنيجي روسيا أوراسيا في برلين: "من الواضح أن السلطات حاولت رسم صورة للنمو والازدهار قبل إعادة ترشيح بوتين للانتخابات المقبلة".



ويعمل الإنفاق القياسي على الدفاع وارتفاع الأسعار على صادرات الطاقة على تغذية نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي توقع بوتين أن يصل إلى ٣.٥ في المائة هذا العام بعد انكماش بنسبة ٢.١ في المائة العام الماضي.



لكن الاقتصاد الروسي مستمر في المزيد من النشاط، حيث يؤدي الاعتماد على الواردات والقيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق العالمية إلى ارتفاع معدلات التضخم.



ومع قيامه برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى ١٦ في المائة الأسبوع الماضي - وهو معدل أعلى حتى من أوكرانيا - وصف البنك المركزي العقوبات الغربية بأنها عامل رئيسي يدفع التضخم الذي يبلغ الآن ٧.٥ في المائة على أساس سنوي.



"التجارة الخارجية والقيود المالية"

وأضاف أن ذلك يعقد السلاسل اللوجستية والتسويات المالية ويضعف الطلب على الصادرات الروسية.



وأدى ذلك إلى زيادة التضخم من خلال سعر الصرف: انخفاض الصادرات يعني أن روسيا تحصل على قدر أقل من العملة الأجنبية لدفع ثمن الواردات المستخدمة في إنتاج الغذاء والصناعات الأخرى.



كما أدت حملة بوتين في أوكرانيا إلى نقص العمالة، حيث يمتص الجيش الروسي ومصانع أسلحته العمالة، مما يخلق عنق الزجاجة في جانب العرض الذي يجعل الطلب المحلي يفوق قدرة روسيا على إنتاج السلع والخدمات.



وقال بروكوبينكو إن هذا يعني أن التكنوقراط في روسيا يخوضون معركة خاسرة.

وكانت روسيا تسعى جاهدة لإيجاد سبل لترويض التضخم المتصاعد منذ الصيف، عندما انخفض الروبل لفترة وجيزة تحت الحاجز النفسي المهم وهو ١٠٠ روبية مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل البنزين والقمح الصلب إلى عنان السماء.



وفشل الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة وحظر التصدير على بعض السلع في وقف هذا الاتجاه، مما دفع بوتين إلى فرض ضوابط محدودة على رأس المال في أكتوبر.



كان تأثير تدفقات رأس المال إلى الخارج على الروبل قويا للغاية لدرجة أن روسيا أوقفت بهدوء الموافقات للشركات الغربية التي تتطلع إلى مغادرة البلاد هذا الخريف، حسبما قال أشخاص مطلعون على الوضع.



وسعت سلسلة من الشركات الغربية إلى تفريغ أسلحتها الروسية منذ غزو البلاد لأوكرانيا العام الماضي ووسط العقوبات اللاحقة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



لكن في أكتوبر، توقفت اللجنة الفرعية الحكومية المسئولة عن السماح لمثل هؤلاء المالكين ببيع الشركات الروسية وتحويل الأموال إلى الخارج عن إصدار تصاريح الخروج، حسبما قال أربعة أشخاص شاركوا في صفقات سابقة ومستمرة لصحيفة "فاينانشيال تايمز".



وقال أحد الأشخاص المشاركين في عمليات التخارج الأخيرة، إن التعليق جاء بناءً على طلب البنك المركزي. وقال الأهالي إنه تم ترميمه بعد شهر ونصف. ولم ترد وزارة المالية الروسية والبنك المركزي على الفور على طلبات التعليق.



ارتفاع التضخم

ولا يزال الروبل منخفضا بنسبة ٢٥ في المائة مقابل الدولار في عام ٢٠٢٣، لكنه ارتفع إلى نحو ٩٠ روبية في الأسابيع الأخيرة.



ومع ذلك، قال البنك المركزي يوم الاثنين إن توقعات التضخم لعام ٢٠٢٤ ارتفعت إلى ١٤.٢ في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ الغزو الشامل لأوكرانيا.



وقالت العديد من الهيئات الصناعية، بما في ذلك تلك التي تغطي قطاعي التعبئة والتغليف والسلع المنزلية، إن الأسعار ارتفعت بأرقام مضاعفة عما كانت عليه قبل شهر واحد فقط، في حين أن أشجار عيد الميلاد الاصطناعية أغلى بنسبة ١١.٥ في المائة عن العام الماضي.



والتضخم المتصور في روسيا أعلى من الرقم الرسمي حيث وصل معدل تضخم إلى ١٧ في المائة - وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر من العام الماضي - عندما سئل كجزء من استطلاعات البنك المركزي، على الرغم من أن التضخم الفعلي أقل بكثير.



ومن المتوقع أن تكون انتخابات العام المقبل حدثا منظما بشكل كبير دون منافسة حقيقية لبوتين، الذي من المقرر أن يمدد حكمه الذي يستمر ٢٤ عاما حتى عام ٢٠٣٠ على الأقل.

