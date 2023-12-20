تعرف على أبرز الموضوعات المطروحة أمام مجلس جامعة المنصورة لشهر ديسمبر

عُقِدَ مجلس جامعة المنصورة اليوم الأربعاء جلسته رقم 605 برئاسة الدكتور.شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

وقد استهل رئيس الجامعة المجلس بتوجيه خالص التهنئة بإسمه وبإسم أعضاء المجلس وجميع منسوبي جامعة المنصورة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقة الشعب المصري وانتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية.

كما تَوَجَّه بالعزاء بإسم مجلس الجامعة لدولة الكويت الشقيقة والمستشار الثقافي لدولة الكويت بالقاهرة والطلاب الكويتيين الوافدين بالجامعة في وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

كما جرى توجيه التهنئة للدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق لإختياره رئيسًا لمجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، وللدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية السابق لإختياره نائبًا لرئيس مجلس الأمناء.

كما تم خلال الجلسة مناقشة موضوعات تهم الشأن الجامعي، ومن أهمها تحديد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 25/1/2024، وبداية الاجازة من 27/1/2024 حتى 8/2/2024، كما تم التأكيد على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس حسب التكليفات المقررة لهم والإشراف والمراقبة على الامتحانات.

كما وافق المجلس على ترشيحات الجامعة لنيل جوائز الدولة المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2023، وترشيحات الجامعة لنيل جوائز الدولة المقدمة من المجلس الأعلى للثقافة لعام 2024.

كما تم الموافقة على إنشاء الدبلومة المهنية في تخصص أمراض قلب الأطفال بكلية الطب، واعتماد اللائحة الدراسية لها، وإنشاء الدبلومة المهنية/ الإكلينيكية في العلاج الضوئي والليزر في الأمراض الجلدية وطب الجلد التجميلي بكلية الطب، واعتماد اللائحة الدراسية لها.

كما وافق المجلس على إتمام بروتوكول التعاون بين جامعة المنصورة والكلية الفنية العسكرية، اتفاقية التعاون بين الجامعة وجامعة نابولي فيديريكو الثاني بدولة إيطاليا.

وقد وافق المجلس على مَنْح عدد من الألقاب العلمية والتعيينات، كما يلي منح 16 عضو هيئة تدريس درجة أستاذ ومنح 10 عضو هيئة تدريس درجة أستاذ مساعد وتعيين 21 بدرجة مدرس.

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