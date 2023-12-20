محمد شاهين يغنى لـ"الإسكندرانى" بتوقيع كاريكا بعد غياب 

انتهى المطرب محمد شاهين من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "الاسكندرانى" والتي جاءت بعنوان "أنا الفيلم" كلمات رامى جمال ولحن عصام كاريكا، الذى يعود بعد غياب لتلحين لغانى الافلام وتوزيع باسم منير.

يشار إلى أن فيلم الإسكندراني التعاون الأول بين العوضي وبين خالد يوسف، والتعاون الثاني بين "يوسف" وزينة، بعد أن قدما سويا من قبل فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.

يذكر ان فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة 4 يناير المقبل.