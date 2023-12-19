الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر، المنوفية،أسوان، مطروح)جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الأقصر

ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة أسوان) بدائرة مركز شرطة القرنة حال إستقلالهم سيارة "بدون لوحات" قيادة أحدهم.. وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى"الهيروين، الشابو"- فرد محلى وعدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").



مديرية أمن المنوفية

ضبط (عاطل"له معلومات جنائية"-مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم).. وبحوزته (1,600 كيلو جرام لمخدرالحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الآيس"-بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- دراجة نارية "بدون لوحات"- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة تلا).. وبحوزته (كمية لمخدرى"الحشيش، الهيروين"- فرد محلى وطلقة-مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").



مديرية أمن أسوان

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.. وبحوزته (5كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية آلية وعدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

مديرية أمن مطروح

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته (1,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.