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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

انتهاء تصوير  مسلسل "حالة خاصة" لطه دسوقي

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة
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أعلن الفنان طه دسوقي انتهاءه من تصوير مشاهد مسلسل "حالة خاصة" الذي يجسد بطولته، والمقرر أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات.

وكتب طه تعليقا على صورة تجمع فريق العمل عبر حسابه الرسمي على تطبيق «إنستجرام»: «تمت بحمد الله، فركش مسلسل "حالة خاصة"، إخراج عبد العزيز النجار، كتابة مهاب طارق وهيتعرض قريب جدا، يارب يعجبكوا».

المسلسل من بطولة طه الدسوقي، غادة عادل، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول 10 حلقات، ويعد العمل البطولة المطلقة الأولى للفنان طه الدسوقي بعد آخر أعماله في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الصفارة»، مع الفنان أحمد أمين.

حالة خاصة مسلسل طه دسوقى