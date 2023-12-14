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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طرح برومو فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس

فيلم عصابة عظيمة
فيلم عصابة عظيمة
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طرحت النجمة إسعاد يونس برومو فيلمها الجديد "عصابة عظيمة" المقرر طرحه في دور العرض السينمائي مع موسم إجازة نصف العام الدراسي.

وظهر في بوستر  الفيلم الذي طرح مؤخرا أبطال العمل وهم النجمة إسعاد يونس وكريم عفيفي وعنبة ومحمد محمود ورنا رئيس وفرح الزاهد.
 

يعد فيلم "عصابة عظيمة" عودة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس للسينما وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان.
 

https://www.instagram.com/reel/C01lTBvI5Qz/?igshid=NzBmMjdhZWRiYQ==

اسعاد يونس فيلم عصابة عظيمة برومو