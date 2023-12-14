شيرين تتفوق على عمرو دياب وتتصدر قوائم "بيلبورد عربية"

حققت الفنانة شيرين عبد الوهاب المركز الأول في قائمة بيلبورد عربية، ضمن أفضل 10 فنانين في هذا الأسبوع في قائمة بعنوان 100 فنان، حسب ما أعلنت المنصة عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

وجاء النجم عمرو دياب في المركز الرابع في ترتيب أفضل 10 مطربين في قائمة "بيلبورد عربية" لهذا الأسبوع.

وتصدرت 3 من أغاني لشيرين عبد الوهاب، قوائم الأعلى استماعًا، وهي “كلام عينيه”، في المركز الأول، و تليها أغنية “الوتر الحساس”، وجاءت في المركز السادس، أغنية "صبري قليل".



يذكر أن شيرين تحيي حفل رأس السنة 2024 في الإمارات مع المطرب جورج وسوف، والمطربة نجوى كرم.