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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يامال أمام فرصة لكتابة التاريخ مع برشلونة بدورى الأبطال

يامال
يامال
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يسعى لامين يامال لاعب برشلونة الإسبانى، لتحقيق رقم قياسى خلال مشاركته اليوم أساسيًا ضد رويال أنتويرب، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".
ومن المفترض أن يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلاً على أنتويرب، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ويدخل الإسباني يامال اللقاء وأمامه فرصه كبيرة للمشاركة فى اللقاء وتحقيق رقم قياسى، بعد قرار تشافي بإراحة العديد من نجوم الفريق.
وفشل اللاعب في التسجيل في المباريات الـ5 التي خاضها هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، وكتابة اسمه بأحرف من ذهب، بأن يصبح أصغر لاعب يسجل في المسابقة القارية الكبرى، ولكن ما زالت أمامه فرصة فى مواجهة اليوم وفى دور الـ16. 
فبعمر 16 عامًا و153 يومًا فقط، سيكون بإمكان لامين يامال تحطيم الرقم القياسي الذي حققه أنسو فاتي، لاعب برشلونة المعار إلى برايتون، في موسم 2019 /2020، عندما سجل هدفًا ضد إنتر في جوسيبي مياتزا بعمر 17 عامًا و40 يومًا.
وفى حالة إذا لم يسجل اليوم في أنتويرب، سيكون بإمكان لامين يامال أيضًا تحطيم رقم أنسو فاتي في دور الـ16، الذي سيبدأ في منتصف فبراير.

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