تجديد حبس عامل ضبط بحوزته 24 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة بالشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس عامل ضبط بحوزته 24 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة الشروق .. وبحوزته (مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه). وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفى بما يعرف بنظام "المقاصة" مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تجارته غير المشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.