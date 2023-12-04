رئيس جامعة أسيوط يعقد اجتماعًا لمتابعة تحديث أنظمة العمل الإدارية والمالية

عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع القيادات الإدارية بالجامعة ومندوبي وزارة المالية؛ وذلك في إطار تحديث أنظمة العمل، وتعزيز حوكمة عمل الإدارات المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين بالجامعة، وتلبية متطلبات التحول الرقمي.

واطلع الدكتور المنشاوي، خلال الاجتماع، على تطبيق نظام البيرول، وآليات الدفع الإلكترونى والمستقطعات، وآليات تطوير العمل بالوحدات الحسابية، مؤكدا أن الجامعة لا تتردد في الوقوف لصالح أبنائها من الكادر الاكاديمي والإداري، والانحياز لصالح أصحاب الدخل الأقل، وقد تم مضاعفة الأجر اليومي خلال الفترة الأخيرة للعمالة الموسمية والمؤقتة، وتطوير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة منتسبي الجامعة.

وأوضح أن جامعة أسيوط تستهدف تحقيق التحسين المستمر في الأداء الإداري، وتطوير مهارات العاملين، وتوفير بيئة عمل صحية ومنتجة، والاستفادة من الخبرات والمعارف المختلفة، وتعزيز الروح التعاونية والتفاعل بين الأقسام والإدارات المختلفة لتحقيق التميز في العمل.

حضر الاجتماع، شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية، محمد أمين سلامة مدير عام الحسابات والموازنة، والأستاذ محمد فؤاد مدير عام الوحدات الحسابية، والأستاذ عصام كمال مدير عام الإدارة المالية بالجامعة، وليد حسنى مدير عام الموازنة، أحمد مصطفى مدير عام الاستحقاقات والمزايا، محسن عدى مدير حسابات كلية الآداب، ومنار مدير حسابات كلية التربية.