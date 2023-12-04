تحقيقات ومعارك عنيفة.. كيف تعيش أوكرانيا تحت وطأة الحرب؟

بدأت أوكرانيا تحقيقا فيما قالت إنه "إعدام" على يد القوات الروسية لجنديين أوكرانيين غير مسلحين كانا يستسلمان.

وأظهر مقطع فيديو اللحظات الأخيرة للجنود الأوكرانيين أثناء خروجهم من خندقهم بالقرب من بلدة أفدييفكا.

ورفع أحدهم ذراعيه في الهواء قبل أن يتم إطلاق النار عليهما من مسافة قريبة. وبدأت القيادة العسكرية الروسية هجوما كبيرا على أفدييفكا في أكتوبر/تشرين الأول، وتحاول منذ ما يقرب من شهرين تطويق المدينة. ولم يتم تحقيق أي تقدم حتى الآن، على الرغم من الخسائر الفادحة في المشاة والمركبات المدرعة.بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان.

أشاد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بالصداقة "الموثوقة" التي تربط بلاده مع الصين اليوم الاثنين خلال محادثاته مع نظيره شي جين بينغ خلال زيارته الثانية إلى بكين هذا العام. ووصل لوكاشينكو ، الحليف الوثيق لموسكو، إلى الصين يوم الأحد في زيارة من المتوقع أن تستمر يومين على الأقل. وقال مكتبه يوم الأحد إن الرئيس وشي سيناقشان قضايا من بينها "التجارة والاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي".

وزار لوكاشينكو الصين آخر مرة في فبراير/شباط، وهي رحلة أثارت تدقيقا نظرا لغزو موسكو لأوكرانيا. وقال لوكاشينكو للرئيس شي يوم الاثنين، وفقا لقراءة المحادثات الصادرة عن مكتب الرئاسة البيلاروسية، إن “بيلاروسيا كانت وستظل شريكا موثوقا به للصين”.

وأفاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بوجود "معارك عنيفة" في العشرات من مواقع الخطوط الأمامية ، وكانت أعنفها في مدن مارينكا وأفدييفكا وباخموت الشرقية، لكنه أفاد أيضًا عن قتال عنيف في منطقة خاركيف وفي الجنوب. وأضاف أن القصف "الوحشي" سقط على "المباني والشوارع ومستشفياتنا" في خيرسون، وقدم تعازيه لأسر القتلى، مشيرا إلى أن منطقة خيرسون وحدها تعرضت لـ 20 حادثة قصف في يوم واحد.

قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن روسيا أطلقت 23 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز على أوكرانيا خلال الليل ، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 18 طائرة بدون طيار والصاروخ قبل أن يصل إلى أهدافه.

وقالت القوات الجوية عبر تطبيق المراسلة "تليغرام" إن دفاعات مضادة للطائرات نُشرت في تسع مناطق على الأقل في أوكرانيا.

وقالت أوكرانيا إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أربعة في القصف الروسي الأخير. وفي منطقة دونيتسك، قال مكتب المدعي العام إن امرأة تبلغ من العمر 69 عامًا قُتلت على الفور وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا بطلقات نارية في بلدة كوستيانتينيفكا. وفي منطقة خيرسون، أدى القصف على قرية سادوف إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 78 عاماً في مرآب خاص، حسبما ذكرت الإدارة العسكرية المحلية، مضيفة: "لقد توفي على الفور متأثراً بإصابته المتفجرة". وقال مسؤولون في منطقة خيرسون، الأحد، إن دفاعاتهم الجوية أسقطت 10 طائرات روسية مسيرة.

وفي أول زيارة له للولايات المتحدة منذ توليه منصبه الشهر الماضي. يسافر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى واشنطن العاصمة يوم الأربعاء، وذكر بيان لوزارة الخارجية البريطانية أن كاميرون سيجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين آخرين وسيشارك في المناقشات التي تركز على دعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي.

قالت السلطات الأوكرانية إن أوكرانيا وبولندا ستفتحان معبرا حدوديا إضافيا للشاحنات الفارغة يوم الاثنين من أجل فتح طريق تشتد الحاجة إليه إلى كييف، مع إغلاق بعض المعابر بسبب أسابيع من احتجاجات السائقين البولنديين.

قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن روسيا أطلقت 12 طائرة مسيرة وصاروخ كروز على أوكرانيا ، وإن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 10 طائرات مسيرة قبل أن تصل إلى أهدافها.