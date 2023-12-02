الأمن يضبط موظف بالدقهلية لممارسته الشذوذ الجنسي

ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على موظف مقيم بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية حال تواجده بمنطقة "مشعل" بنطاق قسم أول المنصورة، وذلك بعد قيامه بإنشاء حساب على إحدى التطبيقات الإلكترونية الخاص بالشواذ جنسيا وقيامه باستقطاب الرجال لممارسة اللواط بقصد المتعة وبحوزتة هاتف محمول بداخله التطبيق الإلكتروني.

وردت معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة بقيام "أ.ع.ش"، 39عاما، موظف ومقيم بمدينة المنصورة، بإنشاء حسب عبر تطبيق إلكتروني خاص بالشواذ جنسيا لاستقطاب الرجال لممارسة اللواط بقصد المتعة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا وضبط المتحرى عنه حال تواجده بمنطقة مشعل وبحوزته "هاتف محمول" مثبت به التطبيق الإلكتروني.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر واعترف بارتكابه واقعة استقطاب الرجال عبر التطبيق الإلكتروني لممارسة الأفعال الشاذة. تحرر عن ذلك المحضر رقم 21542 جنح سم أول المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة قد تمكنوا أول أمس من ضبط طبيب بيطرى حال تواجده بشارع البحر الأعظم بمدينة المنصورة وانتظاره لأحد الأشخاص لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وقرر المستشار محمدالشاذلي، رئيس نيابة ثان المنصورة، تحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، حبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات مع عرضه على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان وجود آثار ممارستة الأعمال الشاذة "اللواط"، وفحص الهاتف المحمول المحرز بمعرفة ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا".

وأنكر المتهم امام النيابة العامة ممارسة الأفعال الشاذة والمنافية للآداب العامة مشيرا الى انة قام بتنزيل التطبيق لتصفحة والإطلاع على مابه، مشيرا الى انة جرى ضبطه من أحد الشوارع "شارع البحر الأعظم" بنطاق مدينة المنصورة حال توقفه بالشارع.

كما عثر بهاتف المتهم على بعض مقاطع الفيديو والصور، يظهر فيها خلال ممارستة الأعمال المنافية للآداب والشذوذ الجنسي، منكرا علاقته بالصور ومقاطع الفيديو.