قرار عاجل من النيابة العامة بشأن طبيب بيطري متهم بالشذوذ الجنسي فى الدقهلية

قرر مصطفى عبدالمنعم، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار محمد الشاذلي، رئيس نيابة قسم ثان المنصورة، وتحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، حبس طبيب بيطري،4 أيام على ذمة التحقيقات مع عرضه على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان وجود آثار ممارستة الأعمال الشاذة"اللواط"، وفحص الهاتف المحمول المحرز بمعرفة ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا، وذلك بعد ضبطه بأحد شوارع مدينة المنصورة حال انتظاره لأحد الأشخاص تواصل معه عبر تطبيق الكتروني لممارسة الأعمال المنافية للآداب "اللواط".

القبض على طبيب بيطري يمارس أعمال الشذوذ فى الدقهلية

أنكر المتهم أمام النيابة العامة ممارسة الأفعال الشاذة والمنافية للآداب العامة مشيرا الى انة قام بتنزيل التطبيق لتصفحة والإطلاع على مابه، مشيرا الى انة جرى ضبطه من أحد الشوارع "شارع البحر الأعظم" بنطاق مدينة المنصورة حال توقفه بالشارع.

كما عثر بهاتف المتهم على بعض مقاطع الفيديو والصور، يظهر فيها خلال ممارستة الأعمال المنافية للآداب والشذوذ الجنسي، منكرا علاقته بالصور ومقاطع الفيديو.

كانت معلومات قد وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة تفيد بقيام "م.س.م"، 43 عاما، طبيب بيطري ومقيم بمدينة المنصورة بإنشاء حساب عبر أحد التطبيقات الخاص بالشواذ لاستقطاب الرجال لممارسة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة ضبط المتحرى عنه حال وجوده بشارع البحر الأعظم بمدينة المنصورة أثناء انتظاره لأحد الأشخاص الذي تواصل معه عبر التطبيق ممارسة اللواط معه وبحوزته هاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة، وإنشائه حساب عبر التطبيق الإلكتروني..

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13355 جنح قسم ثان المنصورة والعرض على النيابة العامة التي أمرت بقراراتها السابقة.