وزير الداخلية النمساوي: انخفاض هائل في عدد المهاجرين المتسللين من دول الجوار

أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اليوم أن تطورات إيجابية حدثت في احصائيات الهجرة غير الشرعية؛ حيث سجلت انخفاضا هائلا في عدد المهاجرين المتسللين من دول الجوار.

وقال كارنر - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - إن وزارة الداخلية سجلت، منذ نهاية أكتوبر الماضي، انخفاضًا حادًا في عدد المعتقلين من اللاجئين عبر حدود دول شرق النمسا، كما يتجنب المهربون بشكل متزايد الطريق عبر النمسا.

وأوضح الوزير أنه لا تزال التدابير العديدة والمكثفة التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من الهجرة غير الشرعية إلى النمسا؛ تحقق نتائج إيجابية للغاية.

وأضاف أن الهدف الواضح هو مكافحة مافيا التهريب وبالتالي الهجرة غير الشرعية، وذلك بكل عواقبها ومن خلال مجموعة من التدابير.

وأشار إلى نجاح الشرطة النمساوية من خلال الضوابط المتسقة على المناطق الحدودية وكذلك بالتنسيق مع وحدات الشرطة المجرية، مؤكدا "سنواصل السير على هذا الطريق باستمرار".

يشار إلى انخفاض عمليات ضبط المهاجرين في ولاية بورجنلاند الحدودية مع المجر بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، في حين تم اعتقال حوالي 1400 شخص في بورجنلاند في أبريل من العام الماضي، بينما لم يكن هناك سوى حوالي 40 اعتقالًا في أبريل الماضي.