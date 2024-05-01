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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

عفاف بصل عميدًا لكلية التمريض بجامعة طنطا

الدكتوره عفاف بصل
الدكتوره عفاف بصل
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتورة عفاف بصل، عميدًا لكلية التمريض بجامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات.

حصلت الدكتورة عفاف بصل على بكالوريوس التمريض من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا عام 1994، والماجستير من جامعة عين شمس عام 2001، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2007.
تدرجت في الوظائف العلمية، معيدا فى عام 1996، ثم مدرسا مساعدا فى عام 2002، ثم مدرسا فى عام 2007، ثم أستاذا مساعدا في عام 2014، لتحصل على الأستاذية فى عام ، 2019، وعينت عميدا للكلية في ديسمبر2020.

الرئيس عبد الفتاح السيسي كلية التمريض جامعة طنطا بجامعة طنطا التمريض