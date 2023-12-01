بقيادة طارق حامد.. ضمك يتقدم على الفيحاء في الشوط الأول

يتقدم فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، على نظيره الفيحاء بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويتواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لفريقه، بعدما غاب عن مباريات الفريق الماضية بسبب الإيقاف، تنفيذًا للعقوبة التي فرضتها عليه لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإيقاف مباراتين، بسبب سلوكه غير الرياضي في مباراة الخليج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

افتتح جورج نكودو التهديف في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، ثم أضاف عبدالعزيز الشهراني الهدف الثاني في الدقيقة 36 من صناعة نكودو.

ويحتل فريق ضمك، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الفيحاء ثامنًا بـ19 نقطة.

وبدأ ضمك المباراة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد المحاسنة

خط الدفاع: سنوسي هوساوي - فاروق شافعي - عبدالقادر بدران - ضاري العنزي

خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانشيو

وفي الهجوم: أحمد الزين - كيفن نكودو - عبدالعزيز الشهراني.