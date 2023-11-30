«مستقبل وطن» بمطروح ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، بمركز الحمام، في محافظة مطروح برئاسة المهندس أحمد عدلان، المؤتمر الجماهيري الثاني، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور حشد جماهيري تجاوز 10 آلاف مواطن من أهالي مدينة الحمام.



حضر المؤتمر الجماهيري الحاشد، رموز وأعيان القبائل، من العمد والمشايخ والعواقل والشباب والمرأة، فضلاً عن ممثلي الأزهر والكنيسة، وأعضاء الهيئة البرلمانية عن الحزب بمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة مطروح، وهيئة مكتب أمانة المحافظة، ومركز الحمام، والقرى التابعة له، وسط مشاركة مختلف القوى السياسية والكيانات الوطنية.



بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتلا ذلك فيلم تسجيلي يستعرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



واستعرض النائب صالح سلطان، أمين الحزب بمطروح، انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المجالات، مشيدا بموقفه من القضية الفلسطينية، رغم الضغوط التى تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية.



وأكد المهندس أحمد عدلان أمين مركز الحمام، دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لقيادة مصر في تلك الفترة الحرجة، والوقوف خلفه لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.



وأعلن النائب السابق صلاح عياد، ممثل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة مطروح، التأييد الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذه المرحلة الهامة والحساسة من تاريخ مصر.



وأكد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إدراك المصريين لما تم من إنجازات ومشروعات عملاقة فى كافة محافظات مصر، مطالبا الحضور بأهمية وضرورة المشاركة الانتخابية.



فيما أشار القس بوليوس مليكة، ممثل الكنيسة المصرية وراعى كنيسة الحمام، إلى أن مصر تتمتع بالأمن والأمان ووحدة الصف، بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.



ومن ناحيته أوضح العمدة خير الكميلى، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكدت النائبة سحر عيد، أمين التعليم والبحث العلمى بمطروح، ما حققته القيادة السياسية من تمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات.

