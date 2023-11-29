حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تبدأ اتصالاتها المكثفة بالجاليات المصرية في الخارج

بدأت حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، اتصالاتها المكثفة بالجاليات المصرية، لحث أبناء مصر فى الخارج على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والتصويت لصالح مرشحها.

وقال الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمى باسم حملة «عمر»، إن الحملة تجرى اتصالات مكثفة بجميع الجاليات المصرية، سواء فى الدول العربية أو الغربية من أجل حثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستورى.

وأضاف «الشقنقيرى» أن الحملة استهدفت نشرًا موسعًا للبرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالمصريين بالخارج، للتعريف به، وبرؤيته فى الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى، والأفكار التى يتضمنها بشأن مشكلات وتحديات المصريين بالخارج.

وكشف «الشقنقيرى»، خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وعرض ومناقشة البرنامج الانتخابى الخاص بـ«عمر» وتسليط الضوء على أهم النقاط التى يتضمنها البرنامج.

وعقدت الحملة، أمس، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة التقييم والمتابعة المركزية لحزب الشعب الجمهورى، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.