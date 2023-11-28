أبرزهم محمد هنيدي وخالد الصاوي.. نجوم الفن يتوافدون على عزاء طارق عبد العزيز.. شاهد

رصدت عدسة البوابة نيوز توافد نجوم الفن والمشاهير على عزاء الفنان طارق عبد العزيز، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان في استقبال المعزين نجله معتصم عبد العزيز.

وكان من أبرز الحاضرين بالعزاء أحمد السقا ومحمد هنيدي وخالد الصاوي وسيد رجب ويسرا اللوزي ورانيا فريد شوقي، وصلاح عبد الله ومحمد رياض وأحمد خالد صالح وغيرهم من النجوم.

يذكر أن الفنان طارق عبدالعزيز رحل عن عالمنا أول أمس الأحد، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره لمسلسل بقينا اتنين، بطولة الفنان شريف منير، المقرر عرضه قريبًا.

جدير بالذكر أن طارق عبدالعزيز، كانت آخر أعماله الفنية مسلسل آخر دور، وعرض العمل في صيف 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته دينا الشربيني، مها نصار، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، نهى عابدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.