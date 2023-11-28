طقس الإسكندرية.. انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت محافظة الإسكندرية بدء عودة الأجواء الخريفية، مع طقس معتدل معتدل نهارًا ورطب ليلًا، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم 19 درجة مئوية، مع نسبة سقوط أمطار على جميع مناطق المحافظة 10%، ما بين أمطار خفيفة إلى متوسطة، وسرعة رياح تصل إلى 11 كيلو/ساعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل عن حالة الطقس اليوم مؤكدة استمرار تكاثر السحب المنخفضة والتي تتزين بها سماء القاهرة حيث وصفتها بالريش المداري، وما هي إلا سحب عالية غير مؤثرة ولكن تضفي منظرا جميلا، أما عن حالة الجو اليوم فهناك استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، ودرجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٤ درجة مئوية.

كما شهدت الإسكندرية في الأيام السابقة انخفاض كبير في درجات الحرارة، وتساقط الأمطار الخفيفة إلى شديدة في بعض الأماكن، وارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط إلى 4 أمتار، مما أدى إلى خروج أمواج البحر عن حاجز الكورنيش إلى شوارع الإسكندرية، وتم التعامل مع تجمعات المياه الامطار في كافة المناطق.