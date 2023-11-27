اليونان.. القبض على مهربين يبتزون المهاجرين بعنف والبحث جارٍ عن 7 آخرين

ألقت الشرطة اليونانية القبض على 6 أشخاص تقول إنهم أعضاء في عصابة كبيرة لتهريب البشر ابتزت الأموال من المهاجرين لمساعدتهم في العبور إلى الاتحاد الأوروبي عبر ألبانيا المجاورة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وقالت الشرطة يوم الأحد 26 نوفمبر إن المشتبه بهم الـ6، وهم سوري وفلسطيني و4 عراقيين، اعتقلوا يوم السبت في قرية تبعد أقل من 10 كيلومترات عن الحدود الألبانية.

يشار إلى أنّه تم القبض على 7 آخرين من أعضاء العصابة في نفس المنطقة يوم 28 سبتمبر الماضي. في ذلك الوقت، تم العثور على 11 مهاجرا محتجزين في أكواخ ومواقع عسكرية مهجورة.