ads
الإثنين 27 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هيئة شئون الأسرى والمُحررين الفلسطينية: اعتقال 3200 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

هيئة شؤون الأسرى
هيئة شؤون الأسرى والمُحررين الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمُحررين الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأحد أن عدد المُعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من سبعة آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة لتدخل طبي عاجل.

وفى قطاع غزة، أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، استشهاد أربعة من قادتها العسكريين في المعارك ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

وذكرت الكتائب، في بيان صحفي، أسماء الشهداء وهم: أحمد الغندور عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، ووائل رجب، ورأفت سلمان، وأيمن صيام وهم من قادة القسام أيضًا. ولم تحدد الكتائب توقيت استشهادهم أو أي تفاصيل أخري.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت آلاف الغارات الجوية إلى جانب القصف المدفعي ومن سلاح البحرية فى إطار الحرب على قطاع غزة لمدة 48 يومًا، مماتسبب فى تدمير عشرات آلاف المساكن، واستشهاد 15 ألف فلسطيني 70 % منهم من الأطفال والنساء، قبل سريان "هدنة إنسانية مؤقتة" مدتها أربعة أيام بدأت يوم/الجمعة/الماضي، بجهود وساطة مصرية وقطرية ورعاية أمريكية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية القدس أسير الم عتقلين