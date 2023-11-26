هيئة شئون الأسرى والمُحررين الفلسطينية: اعتقال 3200 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمُحررين الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأحد أن عدد المُعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من سبعة آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة لتدخل طبي عاجل.

وفى قطاع غزة، أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، استشهاد أربعة من قادتها العسكريين في المعارك ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

وذكرت الكتائب، في بيان صحفي، أسماء الشهداء وهم: أحمد الغندور عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، ووائل رجب، ورأفت سلمان، وأيمن صيام وهم من قادة القسام أيضًا. ولم تحدد الكتائب توقيت استشهادهم أو أي تفاصيل أخري.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت آلاف الغارات الجوية إلى جانب القصف المدفعي ومن سلاح البحرية فى إطار الحرب على قطاع غزة لمدة 48 يومًا، مماتسبب فى تدمير عشرات آلاف المساكن، واستشهاد 15 ألف فلسطيني 70 % منهم من الأطفال والنساء، قبل سريان "هدنة إنسانية مؤقتة" مدتها أربعة أيام بدأت يوم/الجمعة/الماضي، بجهود وساطة مصرية وقطرية ورعاية أمريكية.