خلال أسبوع.. مدرية الطب البيطري بالجيزة تضبط 5092 غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كثفت مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين بمحافظة الجيزة حملاتها على أسواق اللحوم ، وتم ضبط 5092 كجم عبارة عن 199 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وإجمالي 4893 كجم مقطعات دواجن و لحوم مستوردة و مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويأتي ذلك بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على الأسواق بالمحافظة.

وجاء ذلك بمتابعة وإشراف الدكتور علاء عبد العال وكيل الوزارة وبرئاسة الدكتور إيهاب عوض وكيل إدارة التفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة ضمـن خـــطة مديرية الطب البيطري بالجيزة و تنفيذ دورها الهام فى خدمـــــة و حماية المواطنين بالمرور على اماكن عرض و بيع اللحوم و منتجاتها و الدواجن و منتجاتها والأسماك ومنتجاتها.

وتمكنت الحملة من ضبط 3000 كجم كبده و مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي بناحية العمرانية ، ضبط 56 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية العجوزة ، ضبط 1800 كجم لحوم مستوردة و كبده فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي بناحية الطالبية ، ضبط 47 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الهرم ، ضبط 96 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية بولاق ، ضبط 93 كجم مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي بناحية الدقى.