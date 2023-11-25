وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق: شئون الأسرى لديها إحصائية بأسماء الأسرى الفلسطينيين بأعمارهم وعدد سنوات أسرهم

قال حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، مجيبا عن سؤال: «كيف يتم إعداد قوائم بأسماء الأسرى وما هي الشروط وآليات التسليم؟»، إنه قد تم الاتفاق على القواعد الأساسية قبل الأسماء، وهذه الصفقة كانت جزئية، حيث تم وضع شرط إطلاق صراح لنساء والأطفال الأقل من 19 عام.

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أضاف «عصفور» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع عبر فضائية «الأولي المصرية»، أن هيئة شئون الأسرى لديها إحصائية بكافة أسماء الأسرى الفلسطينيين بأعمارهم وعدد سنوات أسرهم، لافتا إلى أن المواصفات يضعها كل طرف ويتم تبادلها عبر القناة المصرية القطرية للتفاهم على الصيغة النهائية.

وتابع: أن ما حدث البارحة كان بسبب تأخير آليات الأتفاق والتسليم لانها جزء أمني بالصفقة ولا يجب الاخلال به، لافتا الي ان من لدية الأسرى الأجانب يجب عليه مراعاة تلك الشروط الأمنية ووضع ذلك الجزء بالحسبان عند التبادل.