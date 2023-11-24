ads
الجمعة 24 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الصحة العالمية تؤكد زوال خطر أمراض تنفسية في الصين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس، إشارة إلى زوال الخطر، في الوقت الحالي، بعد زيادة إصابات غير عادية بالأمراض التنفسية لدى الأطفال في الصين، بعد مشاورات مع السلطات المحلية.

وقالت المنظمة في جنيف في وقت متأخر الخميس إن السلطات الصحية الصينية أبلغت المنظمة خلال مؤتمر عبر الهاتف بأنها لم ترصد أي مسببات أمراض غير عادية أو جديدة أو أعراض سريرية غير عادية.
 

وتابعت المنظمة أنها طلبت الأربعاء من الصين تقديم "معلومات وبائية وسريرية إضافية" عن تلك الأمراض وانتشارها، بالإضافة إلى النتائج المختبرية.
 

وردت السلطات الصينية على المنظمة بأن هذه الأمراض التي تحدث عن العديد من مسببات الأمراض التنفسية المعروفة، بما فيها الفيروسات الأنفية، والفيروس المخلوي التنفسي، وعدوى الميكوبلازما الرئوية.
 

وجاء في بيان للمنظمة أن البيانات أظهرت "زيادة في استشارات العيادات الخارجية ودخول الأطفال إلى المستشفيات بسبب التهاب الميكوبلازما الرئوية منذ مايو ، والفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الغدي وفيروس الأنفلونزا منذ أكتوبر ".
 

وقالت المنظمة: "بعض هذه الزيادات حدثت في وقت مبكر من موعدها المعتاد سنويا، ولكنها ليست غير متوقعة، نظرا لرفع القيود بسبب كورونا، كما حدث بالمثل في دول أخرى"، مضيفة أنها ستواصل التواصل مع السلطات الصينية ومراقبة الوضع.

الصحة العالمية الصين الامراض التنفسية السلطات الصينية الفيروس المخلوى الفيروس المخلوي التنفسي لدي الأطفال