الصحة العالمية تؤكد زوال خطر أمراض تنفسية في الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس، إشارة إلى زوال الخطر، في الوقت الحالي، بعد زيادة إصابات غير عادية بالأمراض التنفسية لدى الأطفال في الصين، بعد مشاورات مع السلطات المحلية.



وقالت المنظمة في جنيف في وقت متأخر الخميس إن السلطات الصحية الصينية أبلغت المنظمة خلال مؤتمر عبر الهاتف بأنها لم ترصد أي مسببات أمراض غير عادية أو جديدة أو أعراض سريرية غير عادية.



وتابعت المنظمة أنها طلبت الأربعاء من الصين تقديم "معلومات وبائية وسريرية إضافية" عن تلك الأمراض وانتشارها، بالإضافة إلى النتائج المختبرية.



وردت السلطات الصينية على المنظمة بأن هذه الأمراض التي تحدث عن العديد من مسببات الأمراض التنفسية المعروفة، بما فيها الفيروسات الأنفية، والفيروس المخلوي التنفسي، وعدوى الميكوبلازما الرئوية.



وجاء في بيان للمنظمة أن البيانات أظهرت "زيادة في استشارات العيادات الخارجية ودخول الأطفال إلى المستشفيات بسبب التهاب الميكوبلازما الرئوية منذ مايو ، والفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الغدي وفيروس الأنفلونزا منذ أكتوبر ".



وقالت المنظمة: "بعض هذه الزيادات حدثت في وقت مبكر من موعدها المعتاد سنويا، ولكنها ليست غير متوقعة، نظرا لرفع القيود بسبب كورونا، كما حدث بالمثل في دول أخرى"، مضيفة أنها ستواصل التواصل مع السلطات الصينية ومراقبة الوضع.