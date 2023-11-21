ads
الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصطفى مدبولي: مصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية والاستدامة

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الاجتماع من أجل تبادل الخبرات والأفكار بشأن التعامل مع المخاطر المالية، والمخاطر الناجمة عن التغيرات المالية وكيفية تحقيق الاستدامة في القطاع المالي.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر السنوي للجنة الأوراق المالية، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «نعيش في عالم تقني ومتغير بسرعة، والتكنولوجيا المالية والاستدامة والإبداع أمور مهمة لتعزيز الشمول المالي، لافتا إلى أنّ مصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية والاستدامة الاقتصادية.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ البرنامج نجح في توفير البنية التحتية والخدمات للقطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل للشباب والنساء وتوفير التمويل.

مدبولى اصلاح اقتصادى استدامة اقتصاد الأوراق المالية
ads