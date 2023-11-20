اليوم.. الأهلى مع الواى والزمالك أمام الطيران بدوري سيدات الطائرة

تقام على مدار اليوم الإثنين ، مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، الصيد مع الاتحاد السكندرى والأهلى مع الواى و أصحاب الجياد مع الشمس ووادى دجلة مع دلفى بالمجموعة الأولى، بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من، المقاولون مع سبورتنج و الزمالك مع الطيران وهليوبوليس مع سموحة و الزهور مع 6 أكتوبر .

شهدت الجولة الخامسة فوز كلا من ، دلفى على الجياد 3/1 و الاتحاد على الواى 3 /0 ووادى دجلة على الصيد 3 /2 و الأهلى على الشمس 3 /1 و 6 أكتوب بر على هليوبوليس 3 /2 و سبورتنج على الطيران 3/0 و الزهور على المقاولون 3 /2 و الزمالك على سموحة 3 /0 .

فيما تشهد الجولة المقبلة المقرر لها يوم الجمعة القادم لقاءات بين كلا من، الشمس مع وادى دجلة ودلفى مع الصيد والاتحاد السكندرى مع الأهلى والواى وأصحاب الجياد بالمجموعة الأولى، وسموحة مع الزهور و6 أكتوبر مع المقاولون و سبورتنج مع الزمالك والطيران مع هليوبوليس بالمجموعة الثانية.