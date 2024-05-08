أكسيوس: الوفد الإسرائيلي باق في القاهرة لـ«سد فجوات» صفقة الرهائن

قال مسؤول إسرائيلي كبير لمراسل موقع أكسيوس الأمريكي، إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن في قطاع غزة، لكن الفريق الإسرائيلي سيبقى في القاهرة لمحاولة سد هذه الفجوات وسيبذل جهدا كبيرا للتوصل إلى اتفاق.

ووفقا لما أورد أكسيوس: "هناك ولاية واسعة للغاية لفريق التفاوض. ويجري بذل جهد كبير لمحاولة سد الفجوات، وقال المسؤول الإسرائيلي: "هناك حبل طويل على المستوى السياسي لمحاولة التوصل إلى اتفاق".

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن اقتراح حماس "يتجاوز كل الخطوط الحمراء" التي وضعتها إسرائيل ولا يسمح بإحراز تقدم. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "إسرائيل ستواصل خططها فيما يتعلق بمدينة رفح وفي الوقت نفسه ستواصل المفاوضات في القاهرة".

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز وناقشا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.