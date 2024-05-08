روسيا: العملية البرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية عامل إضافي لزعزعة الاستقرار بالمنطقة

طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء بالامتثال الصارم لأحكام القانون الإنساني الدولي، على خلفية إطلاق إسرائيل عمليتها البرية في رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت زاخاروفا في تصريحات أوردتها روسيا اليوم، في مؤتمر صحفي: "شكل بدء العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة عاملا إضافيا لزعزعة الاستقرار، بما في ذلك على نطاق المنطقة بأكملها".

وأضافت: "يتركز هناك (في رفح) حوالي مليون ونصف مليون مدني فلسطيني، ونطالب (إسرائيل) بالالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي الإنساني".

والاثنين، وزع الجيش الإسرائيلي منشورات تحث سكان الجزء الشرقي من رفح على إخلاء منازلهم، قبل أن يطلق عملية عسكرية، وأعلن صباح الثلاثاء أنه سيطر على الجزء الفلسطيني من معبر رفح.

وقالت الأمم المتحدة إن إسرائيل أغلقت معبر رفح أمام الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية.

وفي وقت سابق حذر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف من أن أي عملية إسرائيلية في رفح قد تتحول إلى كارثة إنسانية.