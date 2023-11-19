مدبولي: قطاع التكنولوجيا في مصر واعد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجال الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، والعالم اليوم يتحدث عن أن تطبيقاته تشمل وتدخل في جميع مناحي الحياة، وكذلك شباب مصر صاروا أحد ركائز هذه الصناعة المستقبلية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال تصريحات له عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن قطاع الإتصالات والتكنولوجيا من أهم القطاعات لشبابنا، وسيكون قطاع التكنولوجيا واعد مؤكدا أن تلك التقنية غيرت من شكل الوظائف والأعمال.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن أتمنى أن تكون مصر لها باع كبير بهذا المجال خلال الفترة المقبلة، للتيسير على المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية شديدة.