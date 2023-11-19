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الأحد 19 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا تثمن تعاونها مع سلطنة عمان لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

بلينكن
بلينكن
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ثمنت الولايات المتحدة تاريخ تعاونها مع سلطنة عمان، وخاصة عملهما معًا لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار فى المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، - "نحتفل بنجاح الحوار الاستراتيجي الأمريكي-العمانى الافتتاحي فى وقت سابق من هذا العام فى مسقط".


وأضاف أن: "هذا الحوار الاستراتيجي الثنائي تعد بمثابة دليل على قوة وعمق ونمو علاقتنا الثنائية فى مجالات تشمل الطاقة النظيفة والتجارة والاستثمار والعلاقات التعليمية والثقافية بين شعبينا".


واختتم بلينكن البيان، بالقول: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأحر التهاني إلى الشعب العماني بمناسبة عيدهم الوطني".

أمريكا سلطنة عمان أنتوني بلينكن