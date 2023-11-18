الصيام عام كامل.. أبرز طرق الاحتفال برسامة بطريرك الكرسي الرسولي

بمناسبة احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بالذكرى الحادية عشرة لتجليس البابا تواضروس بطريركا للكرازة المرقسية خليفة البابا شنودة الثالث، تستعرض لكم "البوابة نيوز" طقس رسامة البطريرك في الكنيسة القبطية ويبدأ طقس الرسامة بترشيح بعض من الآباء الأساقفة على أية حال، فإنه بحسب اللائحة الخاصة بالانتخابات البطريركية الصادرة نوفمبر عام 1957 م، فإنه بعد أن تجري انتخابات البطريركية في دار بطريركية الأقباط الأرثوذكس، ويتم حصر المرشحين من (خمسة إلى ثلاثة) أفراد، يعكف أعضاء المجمع المقدس على الصوم والصلاة إلى الأسبوع المقبل المحدد لإجراء القرعة الهيكلية.

جدير بالذكر أن تكون سيامة البطريرك يوم الاحد ويعتبر طقس سيامة البطريرك سيامة و تجليس فى نفس الوقت ويكون فى الكاتدرائية الكبرى.

تقرا فى هذا القداس قراءات فصول " 17 هاتور " وهو تذكار نياحة البطريرك يوحنا ذهبى الفم و كلها فصول تتحدث عن الرعية و الرعاية

علي أن تبدا الطقوس بعد قراءة السنكسار حيث يخرج القائم مقام و الاساقفة و الكهنة و الشمامسة الى خارج الكنيسة و يغلق رئيس الشمامسة الابواب و يحضرون البطريرك المنتخب بموكب كنسى عظيم و يسيرون به الى باب الكنيسة الرئيسى

يعطى رئيس الشمامسة مفتاح الكنيسة الى الاب البطريرك المنتخب فيفتح الباب و هو يقول: افتحوا لى ابواب البر لكى ادخل و اشكر الرب" مز 118

عند فتح الباب تدق اجراس الكنيسة بالنغمة الفرايحى مرحبة بالبابا الجديد يدخل الموكب الكنيسة و يرتل الشمامسة الالحان ثم يدخلوا الى باب الهيكل حيث يسجد الجميع امامه .

يجثو المنتخب على ركبيته امام الهيكل ثم يصلى كبير الاساقفة صلاة الشكر و يرفع البخور ثم يصلى الاساقفة مجموعة من الصلوات و الطلبات التضرعية و فى اثنائها يضع كبير المطارنة يده على المختار ان كان قمصا و لا يضع ان كان اسقف ثم يقول ندعوك بابا و بطريرك و سيد و رئيس اساقفة الكرازة المرقسية و يعمل الرشومات الثلاثة بهذا قد تمت السيامة فعلا وبعد ذلك يلبسونه التونية و يجلسونه على كرسى صغير فى الوسط و يجلس حوله المطارنة و الاساقفة و يرتل الشمامسة ذكصولوجية مارمرقس

ثم يقرا كبير الاساقفة التقليد الخاص بالبابا البطريرك و الموقع عليه من اعضاء المجمع المقدس ثم يسلم التقليد الى البابا و هو يقول له تسلم: " تقليد رياسة الكهنوت العظمى لسنين كثيرة و ازمنة سالمة محفوفة بالمجد و الكرامة " و هنا يقول الشمامسة ذكصولوجية البطريرك

ثم يضع كبير المطارنة الاناجيل الاربعة على راس البابا و يرتل الشمامسة" اكسيوس " ثم يعمل الاساقفة الحاضرون الرشومات الثلاثة و يرد المرتلون " امين ثم اكسيوس " فى هذه الاثناء يضع احد الاباء عصا الرعاية على المذبح و بجوارها الصليب

يبدا الاساقفة بالباس البابا ملابس رياسة الكهنوت قطعة قطعة و حينما يلبسونه التاج يصعدون به الى المذبح ليتسلم الصليب و عصا الرعاية من فوق المذبح و يقول له كبير المطارنة تسلم عصا الرعاية من يد راعى الرعاة الاعظم يسوع المسيح لترعى شعبه و تغذيه بالتعاليم المحيية فقد ائتمنك على نفوس رعيته و من يدك يطلب دمها و يتقدم البابا و يتسلم عصا الرعاية و الصليب و يقول المرتلون اكسيوس

ثم يصعدون البابا الى كرسى الرياسة ذى الثلاث درجات و يجلسونه عليه بعد ذلك يقدمون له انجيل القديس مرقس فيقبله و يمسكه و ياتى جميع الاساقفة و يقبلون الانجيل و هو بين يدى البابا الجديد انجيل مرقس بالذات لان بابا الاسكندرية خليفة مارمرقس الرسول



يقرا البابا المزمور و الانجيل و هو واقف على كرسيه، المزمور هو:" امسكت بيدى اليمنى و بمشورتك اهديتنى و بالمجد قبلتنى "( مز 73 ) و الانجيل هو انجيل الراعى الصالح ، و فى كل مرة يقول انا هو الراعى الصالح يرد المرتلون اكسيوس .

فى نهاية القداس ينزل البابا بملابسه السوداء فى موكب كنسى الى مقبرة القديس مرقس للتبرك من رفاته و يكون عيد ثلاثة ايام و يصلى البابا ثلاثة قداسات متتالية ويصوم البطريرك بعد السيامة سنة كاملة عدا الاعياد السيدية الكبرى