كولر يدرس منح فترة راحة للاعبيه الدوليين بعد العودة لقيادة مران الأهلي

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بالتشاور مع جهازه المعاون، فترة الراحة التي سيحصل عليها لاعبوه الدوليون عقب انتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم، وذلك عقب عودة المدرب من سويسرا لقيادة مران المارد الأحمر الأحد المقبل باستاد التتش.

ويدرس كولر منح لاعبي الفريق الدوليين راحة لمدة 24 أو 48 ساعة عقب عودتهم من معسكر المنتخب الوطني الأول الذي خاض خلالها المنتخب مباراتي جيبوتي مساء الخميس بالقاهرة وفاز بسداسية مقابل هدف، على أن يواجه سيراليون الأحد المقبل في ليبيريا ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

ويرغب المدرب السويسري في إراحة الدوليين بعدما انضموا للمنتخب الوطني بعد مباراة الجونة دون راحة، خاصة أن هناك مُتسعاً من الوقت قبل مباراة ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة في ضربة البداية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويتواجد خمسة لاعبين من الأهلي في المنتخب الوطني الأول خلال المعسكر الحالي وهم: محمد الشناوي – محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – مروان عطية بعد استبعاد الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات عقب مباراة جيبوتي، بجانب تواجد الثنائي المالي أليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسى تاو مع منتخبات بلادهم.

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت 25 نوفمبر الجاري في التاسعة مساءً بالقاهرة.

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، ويعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، و أمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة