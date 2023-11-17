إيطاليا: خبراء يحذرون من انهيار برج غاريسيندا الشهير في بولونيا

في كارثة جديدة يواجه برج غاريسيندا الشهير في بولونيا خطر الانهيار، وذلك وفقا لتقرير علمي قدم هذا الأسبوع إلى عمدة المدينة في شمال إيطاليا.



وذكرت صحيفتا "لا ريبوبليكا" و"كورييري ديلا سيرا" الإيطاليتان أن الخبراء أشاروا إلى صدوع جديدة في البرج وزيادة في التأرجح، ودعوا إلى إجراءات عاجلة لتثبيت البرج الذي بني في القرن الثاني عشر.

ويعد برجا "غاريسيندا" و"أسينيلي" المائلان في ساحة "بيازا دى بورتا رافيجنانا" المركزية من أشهر وأهم المعالم السياحية في بولونيا. وكانا يثيران القلق منذ فترة طويلة، مع التركيز بشكل رئيسي على برج "غاريسيندا" الأصغر.



ويبلغ ارتفاع البرج 48 مترا، ويبلغ انحرافه عن المحور الرئيسي حوالي 3.2 أمتار.

وأطلقت لجنة الخبراء الآن أعلى مستوى من الإنذار. وقال أميديو بيليني، المهندس المعماري في اللجنة: "لا يمكننا القول إذا كان شيئا لن يحدث للبرج، أو إذا كان سيكون هناك انهيار جزئي أو مفاجئ".

ودعا المدينة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

وأغلقت السلطات الساحة المحيطة بالبرجين الشهر الماضي بسبب الصدوع والتأرجح غير المعتاد. ومن المرجح أن تظل الساحة مغلقة لسنوات.