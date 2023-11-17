روسيا:إسقاط صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن قبالة سواحل القرم

الجمعة 17/نوفمبر/2023 - 12:12 م

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، اليوم /الجمعة/ صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أنه تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخين من طراز نبتون المضادة للسفن ضد أهداف فى أراضى روسيا ".

وأضافت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اكتشفت ودمرت الصاروخين الأوكرانيين فوق البحر الأسود قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.

وفي السياق، قال حاكم مدينة سمولينسك الروسية فاسيلي أنوخين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مسيرات أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مدينة سمولينسك.

وأوضح أنوخين - عبر منصته على تليجرام - أن "أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية دمرت صباح اليوم، ثلاث مسيرات أوكرانية ثابتة الجناحين في منطقة زادنيبروفسكي بمدينة سمولينسك وعلى أراضي منطقة سمولينسك.. وبحسب البيانات الأولية، لا توجد معلومات عن وقوع إصابات".