الحزن يخيم على "راس الخليج" بالدقهلية عقب مصرع ثلاث من أبناءها فى حادث تصادم

تسود حاله من الحزن الشديد بين أهالى قرية راس الخليج التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية عقب مصرع ثلاث شباب من أبناءها فى حادث تصادم دراجة بخارية كانوا يستقلونها بعامود إنارة على الطريق السريع أمام قرية بنيامين التابعة للمركز.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين بوقوع حادث دراجة بخارية يستقلها ثلاث شباب بعامود إنارة على الطريق السريع أمام قرية بنيامين التابعة للمركز ووفاتهم فى الحال .

وبإنتقال ضباط مباحث مركز شرطة شربين وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث جاء نتيجة اصطدام دراجة بخارية يستقلها كلا من محمد محمود بشير حواس 19عاما ومعاذ السعيد الجناينى 19عاما و يوسف أحمد القللى 16عاما ومقيمين قرية راس الخليج التابعة للمركز .

فيما أسفر الحادث عن وفاة الثلاث شباب وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شربين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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