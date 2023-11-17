ads
الجمعة 17 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمير الكويت يؤكد على رسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية مع سلطنة عمان

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على رسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت وسلطنة عمان ومشيدا بالإنجازات التنموية البارزة التي حققها سلطنة عمان على صعيد مساره الحضاري الطموح.

وأعرب أمير الكويت – في برقية التهنئة التي أرسلها اليوم الجمعة إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان – عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان، ومتمنيا لسلطان عمان موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.
 

الكويت سلطنة عمان