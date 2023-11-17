أمير الكويت يؤكد على رسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية مع سلطنة عمان

الجمعة 17/نوفمبر/2023 - 09:45 ص

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على رسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت وسلطنة عمان ومشيدا بالإنجازات التنموية البارزة التي حققها سلطنة عمان على صعيد مساره الحضاري الطموح.

وأعرب أمير الكويت – في برقية التهنئة التي أرسلها اليوم الجمعة إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان – عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان، ومتمنيا لسلطان عمان موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

