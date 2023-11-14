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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القبض على نصاب انتحل صفة طبيب مخ وأعصاب في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية، بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الزقازيق بالشرقية) لانتحاله صفة طبيب "مخ وأعصاب" بدون تصريح من الجهات المعنية، وكذا إدارة عيادة لعلاج أمراض المخ والأعصاب داخل مجمع عيادات "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، حال قيامه بالكشف على إحدى الحالات داخل العيادة .

وألقي القبض عليه وبحوزته (صورة كارنيه ببياناته الشخصية بمهنة طبيب "مزور" – مبلغ مالى  - هاتف محمول "بفحصه تبين أنه يحوى على دلائل ورسائل تشير إلى مزاولته لمهنة الطب).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار غلق المنشأة بمعرفة الجهات الفنية المختصة.

طبيب عيادة بدون ترخيص بالشرقية