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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مدير مستشفى الشفاء لسي إن إن:الأوضاع داخل المستشفى كارثية مع انهيار الوحدات الأساسية

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء
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 وصف مدير مستشفى الشفاء في قطاع "غزة"محمد أبو سليمة الأوضاع داخل المستشفى ب"الكارثية" مع انهيار الوحدات الأساسية بها. 

وأضاف سليمة - في تصريح أدلى به لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الإثنين/ - أن حوالي 7000 شخص يقيمون حاليا في المستشفى إلى جانب 1500 مريض وأفراد الطاقم الطبي، مشيرا إلى أن المستشفى طلب من الجيش الإسرائيلى 600 لتر من الوقود كل ساعة لتشغيل مولداته لكن الجيش لم يستجب بعد.

ونفت الفصائل الفلسطينية - فى بيان لها - رفض أي كميات من الوقود من إسرائيل للاستخدام الطبي في مستشفى الشفاء في قطاع "غزة"، وقالت إن عرض إسرائيل تزويد مستشفى الشفاء بحوالى 300 لتر من الوقود يمثل استخفافا بآلام وعذابات المرضى، فهذه الكمية لا تكفي لتشغيل المولدات فيه لأكثر من نصف ساعة.
 

مستشفى الشفاء غزة