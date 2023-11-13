الفنان التشكيلي جلال المسري: الذكاء الاصطناعي مرحلة انتقالية

قال الفنان والمصور جلال المسرى، إن الفن التشكيلى يتمتع بنشاط كبير هذه الفترة، ولكن تكمن الأزمة فى الجانب التجارى للفن التشكيلى.

وأضاف "المسرى" فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن أزمة الفن التشكيلى فى الوعى الثقافى الذى ما زال يفضل فيه المجتمع الغذاء عن الفن، بخلاف غلاء الخامات الذى اصبح يعرقل العملية الإبداعية.

وعن الذكاء الاصطناعى أكد انه قلق جدا بشأنه، موضحًا انه كيف يرصد حقيقة اللوحات المقدمة، وخاصة فى مجال التصوير يتطور الذكاء الاصطناعى بشكل سريع جدا.

واختتم حديثة: " كل ما علينا ان نتابع عن قرب لمعرفة ما تصل اليه هذة التقنية ، واعتقد انها مرحلة انتقالية".

جلال المسري مصور فوتوغرافى وفنان، ايمانه بتكامل الفنون جعله يمزج بين التصوير والفن التشكيلى، يركز فى تصوير ما خلف الابواب والوجوه، يفضل ان يرى الفكرة من وجهة نظر فنانين مختلفين كلا منهم باسلوبة، شارك فى معارض للتصوير الفوتوغرافى وحصد جوائز على المستوى المحلى والدولي.