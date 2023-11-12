باحث: 67% من شهداء فلسطين في قطاع غزة نساء وأطفال.. وما يحدث عمليات إبادة

قال علي عاطف، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي لديه خطة واضحة يسعى إلى تحقيقها لتهجير الفلسطينيين بشكل عام من شمال قطاع غزة ثم إلى جنوب مصر وبعد ذلك إلى مصر، وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن في إطار الخطة الإسرائيلية لإنهاء الخطة الفلسطينية بشكل كامل.

وأضاف "عاطف"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم الاحد ، أنّ مختلف الدول العربية والشرق الأوسط عبّرت عن هذا الأمر في قمة الأمس، كما عبرت قمة القاهرة للسلام عن رفض هذه المخططات، بالإضافة إلى الاتصالات التي أجرتها مع مختلف دول العالم أكدت فيها رفض هذه المخططات.

وتابع الباحث: "إعلان الاحتلال وجود أسراه في جنوب القطاع مجرد حجة لإخلاء المناطق الشمالية، وليس هناك أدنى شك في ذلك، حيث ضرب الاحتلال جميع المناطق الفلسطينية وكان التركيز الأكبر على المدنيين، حيث إن 67% من شهداء فلسطين في قطاع غزة من النساء والأطفال، وذلك في إطار عمليات الإبادة الجارية في القطاع".