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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس الأشقاء الثلاثة في اتهامهم بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بالبساتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، تجديد حبس الاشقاء الثلاثة، فى اتهامهم بحيازة أسلحة نارية وبيضاء، بدون تراخيص، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، فى البساتين.

وكانت النيابة قد أمرت بالتحفظ على المضبوطات وتحريزهها.

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 3 أشقاء وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص بالبساتين.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، وشقيقيه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار - فرد خرطوش - سلاح أبيض "سنجـــة").
 وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

قاضي المعارضات تجديد حبس الاشقاء الثلاثة يازة أسلحة نارية وبيضاء بدون تراخيص