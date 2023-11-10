صور السيسي تملأ شوارع وميادين جنوب سيناء قبل بدء السباق الرئاسي

شهدت العديد من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية في مدن محافظة جنوب سيناء المختلفة تعليق لافتات وصور تحمل الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بعد أن أصدرت الهيئة الوطنية للإنتخابات القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين وبالتزامن مع إنطلاق الدعاية الإنتخابية للمرشحين ، بدأت أمانة حزب مستقبل وطن محافظة جنوب سيناء في أعمال تعليق اللافتات الدعائية للمرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 1 رمز النجمة.

كان المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قد صرح بأنه على المستوى القانوني واللوجيستي طلبوا من الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح الحساب البنكي المخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية التي يقوم بها المرشح، مؤكدا احترام الحملة لنصوص القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والعزم على تطبيقها.

وأكد المستشار محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الثاني لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بأنه صدر توجيه واضح من السيسي بتسخير كافة الإمكانيات والجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية لحدودها الدنيا خدمة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحملة تدعو الجهات المختلفة لتوجيه تبرعاتها التي كانت تنوي تقديمها للحملة الانتخابية لحسابات مؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها حياة كريمة لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة.

الرموز الانتخابية

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قد عقد اجتماعًا الأربعاء الماضي، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، لاستعراض اختيارات مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 للرموز الانتخابية في ضوء ما أبداه المرشحون وفقًا لأولوية تقديمهم لأوراق الترشح.

وخصص المجلس رمز النجمة للمرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز الشمس للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز النخلة للمرشح عبد السند حسن محمد يمامة، ورمز السلم للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.

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