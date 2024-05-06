"فحص السيارة وتحليل مخدرات".. تفاصيل تحقيقات النيابة مع "عصام صاصا" في واقعة دهس مواطن

تحفظت قوات الأمن بقسم الطالبية على سيارة مطرب المهرجانات «عصام صاصا» ، وجرى انتداب لجنة هندسية وفنية من الإدارة العامة للمرور لفحصها ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث.

كما اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، مطرب المهرجانات «عصام صاصا» إلى نيابة الطالبية لاستكمال التحقيقات معه، في واقعة دهس مواطن ووفاته أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.

وطلبت النيابة سحب عينة من دمائه وتحليلها بمعرفة الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت قيادته السيارة.

و تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط وقوع حادث دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا لأحد الأشخاص بسيارته أعلى الطريق الدائري بالطالبية، والتسبب في وفاته وفحصها.

كما تناقش الأجهزة الأمنية عددا من شهود العيان للوقوف على كافة ملابسات وتفاصيل الحادث وجمع التحريات اللازمة والتي أثبت صحة واقعة الدهس.

كان قد تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير مطرب المهرجانات عصام صاصا بسيارته صدم شخص أثناء محاولته عبور الطريق مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط عصام صاصا وسيارته المتسببة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.